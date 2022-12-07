شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف فيلم ولاد رزق: عرض الجزء الثالث عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤".

وكانت التساؤلات دارت حول موعد بدء تصوير فيلم "ولاد رزق 3"، بعد أن نشر أحمد الفيشاوي فيديو يجمعه بدوبلير الفنان أحمد عز عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب تعليقا عليه: دوبلير استاذ احمد عز، انتظرو ولاد رزق الجزء التالت، قريبًا.. يا ابني إحنا أسود الأرض .. يا ابني حيتان المياة.

فيلم "ولاد رزق" من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم.

وكان شارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.