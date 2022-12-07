شكرا لقرائتكم خبر عن 14عاما على عرض فيلم "الوعد".. لمحمود ياسين وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الأربعاء، 14 عامًا على عرض فيلم " الوعد "، وطرح الفيلم في 7 ديسمبر 2008 والفيلم ما زال محفور في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدته مرات عديدة وتذكر كلام محمود ياسين لآسر ياسين في الفيلم وخصوصا كلمة " إن كان لك عدو يا تهرب منه يا تخلص منه "

فيلم "الوعد" بطولة آسر ياسين وروبى ومحمود ياسين والفنان السورى غسان مسعود وباسم سمرة وأحمد عزمى، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال لديه تجارة مشبوهة مع المافيا، لكنه يصاب بالسرطان، مما يدفعه إلى اتخاذ أكثر القرارات الجنونية بتحدى المافيا، لأنه "ميت" فى كل الأحوال وأن زعيم العصابة (السحراوي) يريد التخلص من (يوسف) بعد أن أصيب بالسرطان وأخذ بعضا من الأموال التي تخص العصابة، فيكلف (عادل) للقضاء عليه، كما يُكلف (فرحة) بمراقبة عادل إلا أنها تقع في حبه وتدور الأحداث في أطار تشويقى.