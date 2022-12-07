شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يشارك فى بطولة "سر السلطان" ويلتقى خالد يوسف بعد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم خالد الصاوى بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، حيث يقدم الصاوى شخصية هامة للغاية في أحداث المسلسل، الذى يعد التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية .

ويعود الصاوى للتعاون مع المخرج خالد يوسف بعد غياب 4 أعوام على اقصى تقدير، حيث قدما سوياً فيلم "كارما" والذى عرض في السينمات عام 2018، وشارك في بطولته كلا من عمرو سعد، غادة عبد الرازق، زينة، ماجد المصرى، وعدد كبير من الفنانين.



خالد الصاوى

مسلسل "سر السلطان" بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.