شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد كرم مطاوع.. أهم المحطات الفنية فى حياة رائد المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الكبير كرم مطاوع، والذى يعد أحد أهم الفنانين وأكثرهم موهبة ممن تألقوا سواء على خشبة المسرح أو فى عالم الدراما التليفزيونية وبعد محطات السينما.

الفنان الكبير كرم مطاوع من مواليد "دسوق" بكفر الشيخ، من مواليد 1933، وتنوعت أعماله بين السينما والتليفزيون لكن حبه الأول هو المسرح ولقبة رائد المسرح الحديث والتحق كرم مطاوع بكلية الحقوق كما التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية أثناء دراسته بالكلية، وتخرج في كلية الحقوق ومعهد التمثيل فى نفس العام، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956، وكان الأول على دفعته، نال بعثة لدراسة الإخراج فى إيطاليا استمرت 5 سنوات، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما.

قام برحلة فنية فى بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة فى فنون المسرح، وعاد إلى مصر فى أوائل عام 1964 ليعمل أستاذاً فى معهد الفنون المسرحية.

وسافر للجزائر وعمل أستاذاً لطلبة المعهد الوطنى للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ فى معهد الفنون المسرحية عمل أيضًا مديراً لمسرح الجيب، ومديراً للمسرح القومى والمسرح الغنائى ورئيسًا للمركز القومي للسينما وللبيت الفني للمسرح حصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما أخرج أعمالاً كثيرة أبرزها "الحسين ثائراً"، "إيزيس"، "ديوان البقر"، وقدم عدداً من الأعمال الدرامية في السينما والتليفزيون كممثل مثل أرابيسك، المنسي.

وتزوج من الفنانة سهير المرشدي، وبنتهما الفنانة حنان مطاوع ، حصول على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم تكريمه فى مهرجان قرطاج وتوفى فى 9 ديسمبر عام 1996