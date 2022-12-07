شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تودع "مشوار الونش" نهاية ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة ميرهان حسين المشاهد الأخيرة في مسلسل "مشوار الونش" مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى ميرهان من دورها نهاية شهر ديسمبرالجارى اذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية "نوارة" الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفى من حسن الونش (محمد رجب) بعدما تعرف عليها في مكتب صدقه المحامى (صلاح)، وبدأت نواره في ملاعبة حسن بارسال له عقد الزواج العرفى بينهما رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من هذا العقد ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداث مثيرة حول هذه القصة.

مسلسل "مشوار الونش" مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، جيهان خيرى، محمد المغربى.

وفى سياق آخر تشارك ميرهان حسين كصيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم ميرهان خلال الأحداث أغنية بعنوان "كلمتين وبس"، والعمل تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.