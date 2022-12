شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Fabelmans يحقق 5 ملايين دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Fabelmans لـ المخرج العالم ستيفن سبيلبرج إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و 567 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 23 نوفمبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Fabelmans بين 5 ملايين و534 ألف دولار بـ 4 دورعرض أمريكية منذ يوم 11 نوفمبر الماضى، و 32 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج على تقييم وصل إلى 95% من قبل 102 ناقد عالمى من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

ويقوم ببطولة فيلم The Fabelmans جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح 14 مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله "E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List"، الذى جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل مخرج، وفيلم "Bridge of Spies" و"Jaws" و"Jurassic Park".