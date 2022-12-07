شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Menu يحقق 47 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Menu إلى 47 مليونًا و140 ألف دولار بـ دور العرض العالمية منذ طرحه يوم 18 نوفمبر الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 24 مليونا و 640 أفل دولار في دور العرض الأمريكية، و22 مليونا و 500 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى 89% من قبل 55 ناقدًا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجارى.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.