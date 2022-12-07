شكرا لقرائتكم خبر عن منتج فيلم Emancipation يعتذر بسبب صورة .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحد منتجى مسلسل Emancipation جوي مكفارلاند عن ظهور صورة لـ بطل الفيلم الحقيقى "Scourged Back" بطريقة سيئة من خلال الفيلم الجديد الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى ويل سميث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حيث أحضر المنتج الصورة، لرجل يدعى جوردون الذى ظهر بالصورة مصابًا بندوب شديدة بالجلد على ظهره، إلى العرض الأول للعمل، وبالتالي تعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ثم كتب ماكفارلاند من خلال حسابه على موقع إنستجرام: "أعتذر من صميم قلبي لكل من أساءت إليهم بعد إحضار صورة لـ بيتر إلى العرض الأول لفيلم Emancipation، وكان هدفي هو تكريم هذا الرجل الرائع وتذكير عامة الناس بأن صورته لم تحدث التغيير في عام 1863 فحسب، بل لا تزال تلقى التغيير وتعززه اليوم".

وأنهى ماكفارلاند راسلته:" أتمنى أن لا تصرف الأفعال عن رسالة الفيلم، وقصة بيتر، ومدى تأثيره على العالم".

وذلك بعدما أكد الممثل العالمى ويل سميث تفهمه، رفض عدد كبير من الجمهور دعم فيلمه الجديد Emancipation، بعد الحادثة التي حدثت في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في حديثه إلى الصحفي كيفن مكارثي، سُئل سميث عما سيقوله لشخص لا يشعر "بالاستعداد" لمشاهدة الفيلم بعد حادثة الأوسكار، وصرح سميث قائلا":"أنا أتفهم تماما، إذا لم يكن عدد من المشاهدين على استعداد لمشاهدة فيلمى الجديد، فسأحترم ذلك".

وكانت أبل قررت تأجيل طرح الفيلم حتى عام 2023 بسبب ما افتعله ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الماضي، عندما صفع كريس روك، وكان من المؤكد لدى الشركة عند الافراج عن الفيلم أنه سيتم ترشحه للعديد من الجوائز، ولكن بعد ما فعله سميث ظنت أنه يمكن استبعاد العمل من معظم حفلات الجوائز المشهورة، ولكن يبدو أنها تراجعت عن كل هذا وبدأت بالإعلان عنه واقامت شركة أبل مؤتمرا للترويج لفيلم Emancipation في واشنطن في 1 من أكتوبر الماضي.