نجمة بوليوود نورة فتحي بوصلة رقص احتفالا بالانجاز المغربي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - احتفلت نجمة بوليوود نورة فتحي بفوز منتخب المغرب على نظيرة الإسباني، وتأهله إلى دور الـ 8 بكأس العالم قطر 2022.

وظهرت الفنانة نورة فتحي في مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بإنستجرام، وهي ترقص بعد فوز منتخب بلادها على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح في استاد المدينة التعليمية بقطر.

وشاركت نورة فتحي خلال الفترة الأخيرة في الأغنية الرسمية الخاصة بكأس العالم قطر 2022، والتي جاءت تحت عنوان Light The Sky، وحازت الأغنية على إعجاب واسع بين الجمهور.