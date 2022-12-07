كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - عبرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن فرحتها بالنتيجة التي حققها منتخب بلادها بالفوز على نظيره الاسباني بركلات الترجيح ووصوله الى ربع نهائي كأس العالم 2022.

ونشرت دنيا بطمة مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص حاملة العلم المغربي بين مجموعة كبيرة من المشجعين.

وعلقت بطمة على الفيديو كاتبة: “

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة ترقص بالعلم المغربي احتفالا بالفوز على اسبانيا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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