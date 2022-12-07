جورجينا رودريغيز تخطف الانظار بإطلالة محتشمة في ملعب لوسيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - تواجدت جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد منتخب البرتغال، على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل لدعم صديقها في مباراة دور الـ 16 من نهائيات كاس العالم 2022 أمام سويسرا.
وعلى الرغم من عدم بدء كريستيانو رونالدو المباراة كلاعب أساس في تشكيلة منتخب بلاده، حرصت جورجينا رودريغز على التواجد للاستمرار في دعمه.
وعلقت جورجينا على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها بإطلالة محتشمة كاتبة: “مبروك البرتغال.. يا له من عار ألا أكون قادرًا على الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم خلال 90 دقيقة. الجماهير لم تتوقف عن مطالبتك والصراخ باسمك.”.
وكان رونالدو قد تعرض لموجة من الانتقادات، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، حيث طالب أغلبية المشجعين البرتغاليين في استفتاء بصحيفة “أبولا” بعدم الدفع به كعنصر أساس، وهو ما حدث أمام سويسرا.
يذكر ان جورجينا تتواجد في قطر برفقة عائلة رونالدو بالكامل ما بين أبنائه وشقيقاته ووالدته.
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