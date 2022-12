شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى قيد التنفيذ عن أول عمل للمخرج الحائز على الأوسكار بونج جون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس عن إنتاجها لفيلم وثائقي عن المخرج الكورى الحائز على جائزة الأوسكار بونج جون بسبب فيلمه Parasite، الفيلم الوثائقى سيطرح تحت اسم Yellow Door: looking for Director Bong’s Unreleased Short Film، والذي سيستكشف قصة أول فيلم قصير لم يتم طرحه لـ جون والذى كان اسمه Looking For Paradise، والذي إخرجه عندما كان طالبًا جامعيًا في عام 1992، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



بونج جون

تم تصميم الفيلم الوثائقى الأول لـ جون الذى وصلت مددته إلى 22 دقيقة بتقنيات مختلفة وتم فحصه من قبل عشرة أعضاء من نادي يلو دور السينمائي في نفس العام، ولم يتم رؤيته منذ ذلك الحين.

وبالتالي سيستكشف الفيلم الوثائقي القادم أصول وإبداع بونج المهني، بالإضافة إلى صعود السينما الكورية الجنوبية في منتصف التسعينيات.

Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short سيكون من إخراج Lee Hyuk-rae، ووفقًا لموقع Deadline، أجرى Lee مقابلات مع العديد من أعضاء جمعية Yellow Door للفيلم الوثائقي، على أن يطرح الفيلم الوثائقى الجديد على منصة نيتفلكس خلال العام المقبل 2023، وستعلن المنصة عن موعد محدد قريبا.