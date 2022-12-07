شكرا لقرائتكم خبر عن أخت صبا مبارك لـ"صاحبة السعادة": شقيقتى بتضيع حاجات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الأردنية صبا مبارك اليوم الثلاثاء ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، للحديث عن كواليس أعمالها الأخيرة.

وخلال الحلقة تحدثت صبا مبارك عن حياتها خلف الكاميرات وفى بيتها قائلة: "أنا فى البيت تافهة.. وأزعل من أي حاجة وأتخانق مع أختى وأعيط زى العيال". وأضافت: "أنا شخص بسيط.. ولما بسافر فى حتة محدش يعرفنى فيها، بلبس شبشب وأجرى فى الشارع".

كما تحدثت عن إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء للمهرجانات، قائلة: "الموضوع يكسف، هنروح المهرجان عشان نمشى على الريد كاربت بس، هنتفرج على أفلام إمتى؟ المهرجانات في مصر بتبذل مجهود هايل، بحب أروح أتفرج على الأفلام".

وشاركت "آية" شقيقة صبا مبارك فى الحلقة، وتحدثت كل منهما عن عيوب الآخر، وقالت شقيقتها: "من عيوب صبا إنها بتضيع حاجات كتير".

أما صبا فقالت إن من عيوب أختها آية أنها "هادئة فى الوقت اللى بكون فيه أنا على أعصابى، وفتانة، وعندية"، وأضافت صبا: "فى البيت بياخدونى على قد عقلى".