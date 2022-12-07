شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: بحب الدراما الصعيدى.. لهجتها ساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الأردنية صبا مبارك مساء الثلاثاء ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، للحديث عن كواليس أعمالها الأخيرة.

وقالت صبا مبارك خلال الحلقة: "أنا بقرأ كتير جدا، أدب ورواية وعلم نفس وسياسة وعلوم إنسانية، بتخلينى أشوف المشهد بشكل مختلف، أنا بحب الشخصيات التاريخية والخيالية واشتغلت مسرح كتير فى الجامعة".

وعن تجربة "بنتين من مصر" قالت صبا مبارك لصاحبة السعادة: "أنتى جازفتى بيا فى الوقت اللى مكانش حد يعرفنى فى مصر"، لترد إسعاد يونس: "أنا آمنت بيكِ جدا".

وحول تجربة مسلسل "طايع" التي قدمت فيها شخصية صعيدية، أوضحت صبا مبارك: "بحب الدراما الصعيدية جدا، لهجة ساحرة، فيها صدق وحرارة واندفاع".