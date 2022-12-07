شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: يا جمال سعاد حسنى كأنى بشوف فيلم "خلى بالك من زوزو" لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة يسرا، ضيفة على تلفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، على هامش مهرجان البحر الأحمر، وتحدثت عن ترميم فيلم" خلى بالك من زوزو"، قائلة:" ايه جمال سعاد حسنى ده ست عظيمة ومش هتكرر في التاريخ تانى كأنى أول مرة أشوفه وترميم الأفلام بيتم عندنا في مدينة الأنتاج وده شيء مهم جدا لتاريخ السينما المصرية".

وتابعت:"فرحت أنى بتكرم في وسط السينما العالمية اللى كانت موجودة، وجود الفنانين العمالقة من جميع أنحاء العالم خلى فيه خصوصية مختلفة للتكريم، بيحبوا الفن من زمان وعندهم مواهب كتير والسينما مهمة وجمالها أنك بتعمل المستحيل خلال أدوارك والمرأة دلوقتى ليها مكانة عظيمة وقوة في السعودية وكل حاجة متغيرة للأحسن دلوقتى".

وأضافت في حديثها:"قابلت أكثر من مرة شاروخان في كذا مهرجان و اتكلمنا أكثر من مرة وهو فنان كبير و بيحترم الكل و قدم دور من أصعب أدواره وكان طالع بيعانى من التوحد".