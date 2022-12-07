شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك: أنا أكيلة شوارع ما عدا الكبدة.. ومش بشبع من التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الأردنية صبا مبارك اليوم الثلاثاء ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، للحديث عن كواليس أعمالها الأخيرة.

فى بداية الحلقة قدمت إسعاد يونس ضيفتها قائلة: "مصر دايما حاضنة لكل المواهب حول الوطن العربي، خاصة لو موهوبين للغاية، منهم الفنان صبا مبارك".

وعن نشأتها قالت صبا مبارك: "اتولدت فى الرياض وعشت مع أهلى فى القاهرة وسوريا والإمارات، واتجوزت تونسى، أما مسألة إتقان اللهجات فهى موهبة ليس علاقة لها بالتمثيل، فهناك ممثلين لا يجيدون كل اللهجات".

ووجهت صاحبة السعادة إليها سؤالا حول أسباب اتجاهها إلى الإنتاج فى تجربة فيلم "بنات عبد الرحمن" فأجابت: "الناس كانت بتقولى أنتى ممثلة كويسة ليه تنتجى!! لكنى أنتجته عشان مكانش فيه أدوار فيها تحدى لنماذج ستات، وده عملناه فى بنات عبد الرحمن".

وأضافت: "تخنت كتير فى الفيلم حواى 13 كيلو.. انا بتخن بسرعة ، وقعدت آكل كتير عشان أتخن، وأنا أكيلة شوارع ما عدا الكبدة". وأكدت صبا مبارك أنها تعشق مهنتها التمثيل قائلة: "مش بشبع من التمثيل".