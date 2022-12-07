شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة دياب تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنت حبيبى وصاحبى الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هاجر الإبيارى، زوجة الفنان دياب، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء، ونشرت عدة صور على صفحة التواصل الاجتماعى تجمع بينهما، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت حبيبي وصاحبي الوحيد، كل سنة وأنت ناجح وفرحانة بيك، كل سنة وأنت اجدع وأرجل واحد في الدنيا، كل سنة وأنت سندي وضهري وحياتي كلها".























دياب وزوجته4

وانطلق في الأيام الماضية تصوير مسلسل "حكايات متقاطعة" اسم مؤقت، للمنتجة مها سليم، والذى يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الانسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في اطار اجتماعى أسرى.

وبدأ صناع المسلسل تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم مؤقت "في التاكسى" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية خلال الفترة المقبلة.

ويتم تقديم "حكايات متقاطعة" على طريقة مسلسل "زى القمر" بموسيه الأول والثانى، والذى تناول العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبنى وغيرها، وضم الموسم الأول 3 حكايات وهم "حتة منى" بطولة إلهام شاهين، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى.