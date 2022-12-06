شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يعلن عن الفائزين بجوائز السوق بدورته الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم سوق البحر الأحمر فعالياته، والتى جرت على مدار 4 أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق، الذي يعتبر منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف المواهب، والمشاريع، والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وأفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم، حيث يستقطب السوق كلاً من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة.

واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، فقد كان مكتظاً بالشغوفين في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، وأماكن العروض، والجلسات الحوارية. وقد تولت لجنتي تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع وفئة الأعمال قيد الإنجاز، حيث ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية بتقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة قالت زين زيدان، مديرة سوق البحر الأحمر: "نسعد بالإنجازات الناجحة التي حققناها في نسخة هذا العام من سوق البحر الأحمر. ونهدف من خلال الجوائز الممنوحة إلى تعزيز ثقة صانعي الأفلام الطموحين لخلق المزيد من الفرص لهم. كما نفخر بكل من شارك سواء أفاز أم لا، فماحدث في السوق على مدى أربعة أيام من تبادل للخبرات والرؤى والأفكار يعد بحد ذاته فوزاً وسعياً للارتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية، فشكرا لكم جميعا".

وبدورها قالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: "أسعدنا في منافسات السوق لهذا العام اكتشاف المشاريع الجديدة من قبل صانعي الأفلام والمنتجين الأفارقة والعرب بما في ذلك المغتربين. ويظهر جلياً في النسخة الثانية من سوق البحر الأحمر هذا العام، تحقيقنا الهدف من ورائه من خلال مواصلة التوسع عبر الآفاق وإنشاء جسور جديدة للسينما المستقلة".

وحصل المشروع السعودي "أنت الشاعر وأنا طيف" والمشروع العربي "رحلة إلى القدس" علي جائزتين عينية في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023.

وتم منح ثلاثة جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة 8,000 دولار أمريكي إلى مشروع "عصابات". وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة والتي تشمل كل منهما من حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12,000 دولار أمريكي، كلاً من مشروع "كيان" ومشروع "المرهقون".

ومنحت جائزة عينية الأولى للمونتاج والمعنية بالمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 50,000 دولار أمريكي إلى مشروع "كيان" والثانية لخدمات المزج الصوتي للمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 20,000 دولار أمريكي وقد حصدها مشروع "بانيل وآداما".

وتم منح ثلاث جوائز عينية واحدة لمشاريع سوق البحر الأحمر لخدمات الاستشارة الموسيقية بقيمة 2,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "ما وراء النخيل" والثانية والثالثة للمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 6,000 دولار أمريكي للترخيص والإشراف الموسيقي وحصل عليها مشروع "كذب أبيض" والجائزة الأخرى بقيمة 10,000 دولار أمريكي لإنتاج الموسيقى التصويرية الأصلية وحصل عليها مشروع "يونان".

ومنح جائزة عينية عبارة عن إنتاج الترجمات أو إنتاج ملفات العرض الرقمية أو خدمات البث بقيمة 6,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "بانيل وآداما".

وتم منح جائزتين لحقوق التوزيع في العالم العربي الأولى للمشاريع العربية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "حزب العلكة"، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "أنت الشاعر وأنا طيف".

وتم منح جائزة نقدية بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصدها مشروع "كبش الفداء"، وأيضاً منح جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصل عليها لمشروع "ما وراء النخيل".

ومنح ثلاث جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي كالتالي: جائزة لمشروع سعودي بقيمة 120,000 دولار أمريكي وكانت من نصيب مشروع "آخر أيام الصيفية"، جائزة لمشروع سعودي بقيمة 70,000 دولار أمريكي وحصدها مشروع "الرقص على حافة السيل"، جائزة لمشروع عربي بقيمة 40,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "رجال في الشمس".

ومنح صندوق البحر الأحمر ست جوائز نقدية وفقاً لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، وهي كالتالي: جائزة التطوير من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "رحلة إلى القدس"، جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "أولاد الغولة"، جائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "المتشردين"، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع العربية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع السعودية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "كبش الفداء"، جائزة سوق البحر الأحمر للمشاريع مابعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "كذب أبيض".