شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يمنح هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية الدرع الرمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام لمهرجان قرطاج المسرحية تانيت المهرجان - وهو الدرع الرمزي لكل جوائز وتكريمات المهرجان - إلي الوفد السعودي الممثل لهيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية ، وهم الفنان السعودي الكبير عبد الإله السنان ، والدكتورة أسماء الخليف مدير عام تطوير المواهب والمدير العام المكلف لادارة الفعاليات ، والدكتور صالح زمانان مستشار هيئة المسرح للفنون الأدائية ، والسيدة هوازن القاضي مدير عام ادارة تطوير الاعمال .

وكان ممثلي الهيئة قد استعرضوا الخطط والأفكار المستقبلية لشكل ومضمون المسرح السعودي خلال الفترة المقبلة والذي يشمل مبادرات ومهرجانات واكاديميات وجامعات لتدريس الفنون ، بالاضافة لانتاج اوبرا سعودية خاصة ، كأوبرا زرقاء اليمامة التي سكنت شمال المملكة ، ومسرحية ملحمية بعنوان ( غالية البقمية ) وهي مسرحية ملحمية تعرض فروسية الأرملة الثرية التي شاركت في الكفاح ضد المحتل العثماني ، وأيضا سيكون هناك انتاج مسرحي بعنوان راكان بن حثلين ويروح حكاية رمز من رموز التاريخ السعودي .

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ 23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.