فن ومشاهير

أيام قرطاج المسرحية يمنح هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية الدرع الرمزى

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القاهرة - سامية سيد - منحت الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام لمهرجان قرطاج المسرحية تانيت المهرجان - وهو الدرع الرمزي لكل جوائز وتكريمات المهرجان - إلي الوفد السعودي الممثل لهيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية ، وهم الفنان السعودي الكبير عبد الإله السنان ، والدكتورة أسماء الخليف مدير عام تطوير المواهب والمدير العام المكلف لادارة الفعاليات ، والدكتور صالح زمانان مستشار هيئة المسرح للفنون الأدائية ، والسيدة هوازن القاضي مدير عام ادارة تطوير الاعمال . 

 

وكان ممثلي الهيئة قد استعرضوا الخطط والأفكار المستقبلية لشكل ومضمون المسرح السعودي خلال الفترة المقبلة والذي يشمل مبادرات ومهرجانات واكاديميات وجامعات لتدريس الفنون ، بالاضافة لانتاج اوبرا سعودية خاصة ، كأوبرا زرقاء اليمامة التي سكنت شمال المملكة ، ومسرحية ملحمية بعنوان ( غالية البقمية ) وهي مسرحية ملحمية تعرض فروسية الأرملة الثرية التي شاركت في الكفاح ضد المحتل العثماني ، وأيضا سيكون هناك انتاج مسرحي بعنوان راكان بن حثلين  ويروح حكاية رمز من رموز التاريخ السعودي . 

 

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ 23،  والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره. 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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