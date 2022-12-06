سميرة سعيد من الاستاد: سافرت قطر لأدعم المغرب.. ومنتخبنا رفع راسنا كلنا

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سميرة سعيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أسود الأطلسي رفعوا راسنا وأسعدونا وأسعدوا العرب، وأتمنى تخطى الأدوار المقبلة حتى يعرف الجميع أن العرب قادمون بقوة ليس في الرياضة فقط بل في كل شيء". وأضافت الديفا بأنها تتوجه بالتهنئىة لكل الشعب المغربي لهذا الانتصار الكبير، متمنية الاستمرار في النجاحات.

وأعربت الديفا سميرة سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادتها بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسبانى فى المباراة التى أقيمت بينهما منذ قليل، وقالت: "الحمد لله أنا سافرت أمس لقطر لأشاهد المباراة من الملعب وأشجع الأسود والحمد لله كان وشى حلو عليهم وكانوا قد المسئولية ورجالة، وأشعر بالفخر ليس للمغاربة فقط لكن لكل العرب وأعتبر هذه بداية الانطلاقة لكل العرب حتى يستطيعوا تخطى كل الفرق الأرووبية". وأضافت أنها كانت تتمنى مشاركة مصر فى تلك النسخة لكن إن شاء الله سيكون لها مكان فى البطولات المقبلة.

وكانت الديفا سميرة سعيد نعت مؤخرا الموسيقار الراحل محمد سلطان، وذلك من خلال حسابها على موقع فيس بوك، حيث كتبت: "لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ..".

وأضافت: "محمد سلطان" ليس بالنسبة لي ملحنا فقط.. لكن كان صديقا، كان قريبا وكان معلّما.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة "فايزة احمد" أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت".