شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي: اعتقدت أننى لم أترك أثرا من خلال مشاركتى في The Wolf Of Wall Street والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت الممثلة العالمية مارجوت روبي أنها اعتقدت أنها "لن تلفت الأنظار إليها" بـ مشاركتها فى فيلم The Wolf Of Wall Street، حيث حصلت الممثلة الأسترالية على تفاعل كبير بعد المشاركة في فيلم مارتن سكورسيزي لعام 2013 في دور نعومي لاباجليا، والذي قام ببطولته الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو في دور سمسار البورصة جوردان بلفور.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تذكرت روبي بعض ذكرياتها من الفيلم وصرحت قائلة: "أعرف أن هذا يبدو سخيفًا الآن، وأنا أعلم مدى ضخامة الفيلم، ولكن في الوقت الذي طرح به العمل كنت أعتقد أنه لن يلاحظني أحد في هذا الفيلم، ولا يهم ما أفعله في هذا الفيلم لأنهم سيركزون على ليو فقط".



مارجوت روبي

وذلك بعدما عبرت الممثلة العالمية مارجوت روبي عن رأيها في شائعة اختيار المغنية والممثلة العالمية ليدى جاجا، لـ تقديم شخصية هارلى كوين في الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à Deux.

وصرحت روبى قائلة لـ قناة MTV News قائلة: "إنه شرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن تكون هارلي كوين واحدة من الشخصيات التي يتم تجسيدها من قبل ممثلة زميلة".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أنهت روبى حديثها قائلة: "أعتقد أن جاجا، ستقدم الشخصية بشكل مختلف ومبهر، في حالة اختيارها للدور".

لعبت روبي دور هارلي كوين في Suicide Squad الذى طرح عام 2016، ومن ثم في فيلم Birds Of Prey.