شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بعد فوز المغرب: الحمد لله وشى حلو وأشعر بالفخر لكل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الديفا سميرة سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سعادتها بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسبانى فى المباراة التى أقيمت بينهما منذ قليل، وقالت:" الحمد لله أنا سافرت أمس لقطر لأشاهد المباراة من الملعب وأشجع الأسود والحمد لله كان وشى حلو عليهم وكانوا قد المسئولية ورجالة، وأشعر بالفخر ليس للمغاربة فقط لكن لكل العرب واعتبر هذه بداية الانطلاقة لكل العرب حتى يستطيعوا تخطى كل الفرق الأرووبية" .

وأضافت أنها كانت تتمنى مشاركة مصر فى تلك النسخة لكن إن شاء الله سيكون لها مكان فى البطولات المقبلة .