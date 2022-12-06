شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ منتخب المغرب بالصعود لدور الثمانية بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الكبير عمرو دياب المنتخب المغربي الشقيق بعد فوزه على نظيره الإسباني في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 وصعوده لأول مرة لدور الثمانية.

وكتب عمرو دياب عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي : " ألف مبروك لأسود الأطلسي التأهل المستحق ، مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم".





ويعد المغرب أول منتخب عربي يصعد لدور الثمانية في تاريخ بطولة كأس العالم .

ومن ناحية أخرى كان أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ أيام.

وحيا عمرو دياب جمهوره في نهاية الحفل موجها الشكر لكل من ساهم في اخراج الحفل بهذا الشكل المتميز.