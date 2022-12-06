شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدي بـسيدي بوسعيد فى تونس والجمهور يناديها بـ سماسم وإيزيس ومرمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الفنانة سهير المرشدي بجولة صباحية فى أشهر منطقة سياحية بتونس هى سيدى بوسعيد بصحبة الفنانة التونسية سناء العماري، وخلالها قابلها الجمهور التونسى والعربى بحفاوة والتقطوا معها الصور التذكارية، وحتى أصحاب المحلات كانوا ينادون عليها إما بـ ( سماسم ) وهو دورها السهير في مسلسل ليالي الحلمية ، أو دور إيزيس الذي قدمته علي المسرح، وآخرين يتذكرون معها دورها في ( حكاية بنت اسمها مرمر) ، وأيضا نالت إشادات من الجمهور بدورها في فيلم يوسف شاهين ( عودة الابن الضال ) .

زارت أيضا الفنانة سهير المرشدي منطقة السوق القديم ودخلت متحف اثري داخل السوق يحتوي بعض الاثار الاسلامية ، وفي المساء حضرت عرضا مسرحيا من عروض المهرجان بالمسرح البلدي ، الذي عرضت عليه من قبل مسرحيتها ( سالومي ) وتذكرت الكثير من الذكريات داخل المسرح .

الفنانة سهيرالمرشدي كانت أحد المكرمين بالدورة الثالثة والعشرين لمهرجان ايام قرطاج المسرحية ، وكرمتها وزيرة الشؤون الثقافية بتونس الدكتورة حياة قطاط القرمازي، بحضور الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام للمهرجان.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.