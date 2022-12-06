شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأيتن عامر وأمير المصرى يحضرون عرض فيلم "كاملة" بمهرجان البحر الأحمر ..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع وأبطال فيلم "كاملة بعرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، حيث حضر على السجادة الحمراء كل من انجي المقدم، مي الغيطي، فراس سعيد، والمخرج جون اكرام.

كما حضر لمشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه عدد من نجوم الفن المصري منهم، بشري، أيتن عامر، أسماء جلال، أمير المصري، أحمد حاتم، شريف رمزي.

وتدور أحداث فيلم "كاملة" حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، التي تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

فيلم "كاملة" هو أول بطولة مطلقة للفنانة إنجي المقدم ويشارك في بطولته أيضا كل من، مي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبد القادر.

يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلما من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح كل من الفنانة يسرا إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي شاروخان.