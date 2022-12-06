شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم "ع مفرق الطريق": العمل نوع من المقاومة للوضع الحالى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المخرجة لارا سابا مخرجة فيلم "ع مفرق الطريق" عن كواليس مشاركة العمل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، وقالت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 على هامش حضورها المهرجان: "كل الأزمات اللي حصلت والظروف الاقتصادي وكوفيد 19، دا كله كان تحدي لينا كلنا، فالسينما هي مقاومة، لإننا كمان كنا طالعين من ثورة".

وتابعت: "بدأنا نفكر بطريقة تانية وهي ازاي نقاوم كل هاد، فإحنا فكرنا نقاوم كل دا إننا نعمل فيلم بنتكلم فيه عن الحب والطبيعة الحلوة، والظروف دي كلها خليتنا أقوى وخلتنا نعمل الفيلم، لأننا بدنا لبنان الحلوة والحب"

وأشارت: "إن الفيلم المفروض يكون فيلم رومانسي كوميدي بيتقابلوا بالدير، وكان هدفي إن الفيلم يبين أكتر الطبيعة والمكان اللي كنا بنصور فيه والطاقة اللي موجودة فيه، وإنه يكون موجود بقوة، يكون أكثر من الكوميديا يكون دعوة إلى مكان أبسط وإلى الطبيعة ونكون أقرب ليها".

الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.

يشارك في التمثيل مجموعة من الفنانين اللبنانيين في مقدمهم شادي حداد، وربى زعرور، وجوليا قصار، وبيتي توتل، وميرنا مكرزل، وسينتيا كرم، ورفعت طربيه، وشربل زيادة، وغيرهم.