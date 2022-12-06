شكرا لقرائتكم خبر عن ختام النسخة الثالثة من ملتقى الفيلم الأمريكى بجزويت الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم ملتقي الفيلم الأمريكي "رؤية جديدة ٣" فعاليات نسخته الثالثة بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية، وهو من تنظيم مؤسسة "سينما في كل مكان" ومبادرة "فن في كل مكان" بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ووجه المخرج وجيه اللقاني مدير الملتقى الشكر لضيوف الملتقي وجمهوره علي تعاونهم وحرصهم علي الحضور، وللسفارة الأمريكية بالقاهرة لدعمها الدائم للملتقى.

وأكد وجيه أن الأفلام المعروضة في ملتقي الفيلم الأمريكي تراعي مدى مناسبة الفيلم للجمهور، فالأطفال يشاهدون أفلام التحريك، والأفلام التى تعرض للصم والبكم يراعى فيها ألا تكون الحبكة الدرامية مبنية على الصوت.

وأوضح اللقاني أن مشروع سينما في كل مكان “Cinema Everywhere” مبادرة غير ربحية تأسست عام 2018 بمدينة الإسكندرية وتعمل على تشجيع ومساعدة وإتاحة فرص لشباب الصم من الجنسين لتعلم صناعة واكتشاف القدرات والطاقات الإبداعية لديهم وحثهم على التفكير والابتكار وتمكينهم من استخدام السينما كلغة للتواصل بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيهد ووسيلة للتعبير عن أفكارهم وأحلامهم.

وأعربت لوران لڤليث الوزيرة المفوضة للسفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادتها بالملتقي في نسخته الثالثة وأشادت بمشاركة ذوى الهمم من الصم والبكم فى هذه الفعالية.

وقام ملتقي الفيلم الأمريكي رؤية جديدة NEW VISION في فعاليات دورته الثالثة بعرض أفلام السينما المستقلة الأمريكية، وترجمة عدد من هذه الأفلام إلي لغة الإشارة من أجل تنظيم عروض للصم والبكم.

وشهد الحفل الختامي للملتقي عرض فيديو للعروض التي تم تقديمها خلال عام 2022 في عدد من محافظات مصر، كما عرض الفيلم الأمريكي التسجيلي خلق الموجات فن شريط الصوت السينمائي ‏MAKING WAVES: THE ART OF CINEMATIC SOUND للمخرجة ميدج كوستين وهو فيلم تسجيلي من إنتاج عام ٢٠١٩.

وقامت ميديج كوستين مخرجة الفيلم بالاستعانة بعدد كبير من الضيوف خلال أحداثه ومنهم المخرج ستيفين سبيلبيرج وجورج لوكس وصوفيا كوبلا وعدد من أهم مهندسى الصوت في العالم ومنهم "والتر مارش"و "بن بيرت".

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع مصمم شريط الصوت مايكل فوزي وقام بإدارتها المخرج أحمد رشوان وشهدت الندوة تفاعل كبير من الجمهور تعليقا على أحداث الفيلم.