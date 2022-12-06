على طريقة هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان يحمل صورا لهذا الفنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - خطفت النجمة العالمية جوليا روبرتس الأنظار بظهورها بفستان مُزين بصور الفنان جورج كلوني، وذلك خلال حضورها حفل تكريم أقامه مركز كينيدي .

حيث ارتدت جوليا روبرتس فستانا باللون الأسود طبع عليه مجموعة من الصور للنجم جورج كلوني من مراحل عمرية مختلفة ومنذ بدايته الفنية ومن أعمال كان قد شارك بها .

وهدفت جوليا روبرتس إلى دعم صديقها جورج كلوني خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز كينيدي لهذا العام 2022، والذي تعاونت معه في أعمال فنيه عديدة .

وجاءت تعليقات المتابعين بأن إطلالة جوليا روبرتس تشبه إطلالة الفنانة هند عاكف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، فارتدت “عاكف” فستانا طويلا باللون الأبيض مُزين بصور لعدد من نجوم الفن في مصر من أزمنة مختلفة .