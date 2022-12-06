تعليق أحمد السقا على انتقادات تقديمه لمسرحية “سيدتي الجميلة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:50 مساءً - علق الفنان أحمد السقا على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا منذ إعلان إعادة تقديم مسرحية “سيدتي الجميلة” التي قدمها كلا من الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكار منذ 53 عاما .

حيث يقدم أحمد السقا شخصية فؤاد المهندس في المسريحة، بينما تقدم الفنانة ريم مصطفى شخصية الفنانة شويكار .. وهو ما اعترض عليه الكثيرين مشيرين إلى أن إعادة تقديم مسرحية سيدتي الجميلة يعتبر تشويه لها .

قال أحمد السقا في تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش بدء عرض المسرحية إنه فخور بمشاركته في هذا العمل، مضيفا حول الانتقادات ضده: “ليه تحرمونى أقدم حاجة عن فنان عظيم بحبه وهو فؤاد المهندس” .

تابع: “أنا كان نفسى أقدم مسرحية من أعماله العظيمة التي أثرى بيها الفن المصرى، ولا شك أن المسرحية ستظل في وجدان كل الجمهور العربى، ولذلك لا تحرمونى من تجربة جديدة ستكون في تاريخى المهني” .

وأضاف السقا: “الفنان العظيم فؤاد المهندس في أحد اللقاءات التليفزيونية صرح وقال إنه بيحبني، ولذلك أكن له كل الحب والاحترام، ومن هذا المنطلق قررت أنى أقدم حاجة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس” .

واختتم: “أغلب الأعمال التي قدمها العظماء يتم إعادة تقديمها بشكل عصرى وحديث، وهذا لم يجرح الأعمال الأصلية، على العكس، فكلها أعمال قيمة ولها تاريخ كبير، ولم يمنع من تقديم تلك الأعمال، خاصة إذا كانت ناجحة ولها بريق مع الجمهور مثل سيدتى الجميلة” .

يذكر أن مسرحية سيدتي الجميلة التي يعاد تقديمها على خشبة المسرح من المقرر بدء عرضها اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح بكر الشدى وسط حضور الجاليات العربية والشعب السعودي .