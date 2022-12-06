شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة عن المسرح السعودي وآفاقه وتطلعاته بأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال دورته الثالثة والعشرين مائدة مستديرة عن المسرح السعودي لمعرفة آفاقه وتطلعاته بحضور عدد من المسرحيين السعوديين من تخصصات مختلفة، وكان من ضمن الحضور الفنان السعودي عبد الاله السنان ، والدكتور سامي الجمعان ، وممثلين من هيئة المسرح والفنون الأدائية، واستعرض ممثلي تلك الهيئة الخطة التي سينهض من خلالها المسرح السعودي وشملت الخطة مبادرات منها : مبادرة الاكاديمية السعودية للمسرح ، ومبادرة المسرح المدرسي ، ومبادرة حاضنة المسرح والفنون الأدائية ، مبادرة اكتشاف المواهب .

بالإضافة لدعم الهيئة لتمويل انتاجات مسرحية نوعية لرفع مستوي الجودة والأداء محليا ، حيث سيتم انتاج أوبرا سعودية عن زرقاء اليمامة التي سكنت شمال المملكة ، ومسرحية ملحمية بعنوان ( غالية البقمية ) وهي مسرحية ملحمية تعرض فروسية الأرملة الثرية التي شاركت في الكفاح ضد المحتل العثماني ، وايضا سيكون هناك انتاج مسرحي بعنوان ( راكان بن حثلين ) ويروح حكاية رمز من رموز التاريخ السعودي .

وأعلن الفنان عبدالإله السنان أحد ممثلي الهيئة أيضا عن تفاصيل " مهرجان الرياض المسرحي " الذي سيكون أهم مهرجان مسرحي بالسعودية ، يشمل منصة للممثلين والمخرجين والنقاد ، وايضا حلقة وصل مع كل المهرجانات العربية ، وايضا تقديم ورش بصيغة مختلفة ، وسيكون هناك سوق مسرحي داخل فعاليات المهرجان ، واكد السنان علي مشاركة الفرق العالمية في مهرجان الرياض المسرحي ، وهو ليس مهرجان واحد ولكنه سيكون بداية لعدة مهرجانات تحضر .