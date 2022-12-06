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شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة عن المسرح السعودي وآفاقه وتطلعاته بأيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر
بالإضافة لدعم الهيئة لتمويل انتاجات مسرحية نوعية لرفع مستوي الجودة والأداء محليا ، حيث سيتم انتاج أوبرا سعودية عن زرقاء اليمامة التي سكنت شمال المملكة ، ومسرحية ملحمية بعنوان ( غالية البقمية ) وهي مسرحية ملحمية تعرض فروسية الأرملة الثرية التي شاركت في الكفاح ضد المحتل العثماني ، وايضا سيكون هناك انتاج مسرحي بعنوان ( راكان بن حثلين ) ويروح حكاية رمز من رموز التاريخ السعودي .
وأعلن الفنان عبدالإله السنان أحد ممثلي الهيئة أيضا عن تفاصيل " مهرجان الرياض المسرحي " الذي سيكون أهم مهرجان مسرحي بالسعودية ، يشمل منصة للممثلين والمخرجين والنقاد ، وايضا حلقة وصل مع كل المهرجانات العربية ، وايضا تقديم ورش بصيغة مختلفة ، وسيكون هناك سوق مسرحي داخل فعاليات المهرجان ، واكد السنان علي مشاركة الفرق العالمية في مهرجان الرياض المسرحي ، وهو ليس مهرجان واحد ولكنه سيكون بداية لعدة مهرجانات تحضر .