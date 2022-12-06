محمد صبحي: “أنتظر موعد رحيلي حتي ألقي ربي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى السادسة على وفاة زوجته الفنانة نيفين رامز التي توافق اليوم السادس من ديسمبر في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .
كتب محمد صبحي في منشوره وتعليقه على صور جمعته بزوجته الراحلة: “حبيبتي وزوجتي الغالية .. غداً ٦ ديسمبر .. يوم أن انتزعت مني روحي مع روحك .. مرت ٦ سنوات علي رحيلك وكأنها سنين عمري كله” .
تابع بكلمات مؤثرة: “أنتي في مكان أعظم وأكثر صدقاً .. أنتي كنتي عظيمة أماً وزوجة وصديقة وسنداً وسبباً في نجاحي ونجاح أسرتنا .. أنتظر موعد رحيلي حتي ألقي ربي وألقاك” .
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