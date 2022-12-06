خالد النبوي بلوك جديد في أحدث ظهور برفقة نجله الأصغر “زياد”.. شاهدوا وسامته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة جمعته بابنه زياد.

وتألق خالد النبوي وابنه بإطلالات عصرية نالت إعجاب عدد كبير من محبيهم، وعلق عليها: “شايف اللي أنا شايفه ولا مغمض زيي؟”..

وتفاعل الجمهور مع هذه الصوره ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الفنان خالد النبوي ، وتغزل عدد كبير منهم في وسامته وشبهوه بوالده.

أول ظهور فني لـ زياد النبوي

يُذكر أن زياد خالد النبوي شارك مع والده في مسلسل النزوة الذي عرض مؤخرًا، وهو الظهور الأول له في المجال الفني، وقام زياد بأداء دور واحد من أبناء البطل الرئيسي الثلاثة، الذي لعب دوره الفنان خالد النبوي.

مسلسل النزوة

وتصدر مسلسل الدراما الاجتماعية “النزوة” المرتبة الأولى ضمن الأعمال العشرة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد VIP مع اقتراب عرض حلقاته الاخيرة.

ويتناول المسلسل التشويقي على 15 حلقة جريمة قتل تتوجه أصابع الاتهام فيها إلى أكثر من جهة، وتتداخل فيها قصص الحب والانتقام، راصدا الآثار النفسية للخيانة بين الزوجين.

والعمل مُقتبس عن المسلسل الأميركي “العلاقة” (The Affair) الذي استمر على مدار 5 مواسم بداية من 2014 وحتى 2019. وتناول جريمة قتل يُتّهم بها أكثر من طرف، وخلال التحقيقات نتعرّف على الحبكة بأثر رجعي.

إذ نشهد علاقة شائكة تنشأ بالصدفة بين شخص وامرأة ناضجين، يترتّب عليها الكثير من التعقيدات التي تطال الجميع. وهو ما يستعرضه العمل مُسلطا الضوء على قصص الحب وما يجري بها إذا ما أصاب أحد طرفيها الفتور، أو حدث بين الزوجين صدع من الصعب تجاوزه.

ويستعرض مسلسل “النزوة” قصة حب بين رجل وامرأة، يعيشان علاقة شائكة ومعقدة، فالرجل متزوج ولديه ثلاثة أولاد، والمرأة متزوجة وخسرت طفلها، وتعاني خلافات ومشاكل مع عائلة زوجها، لكن مع حدوث جريمة قتل، تتوجه أصابع الاتهام إلى أكثر من جهة.

وتبدأ القصة عند وقوع جريمة قتل، ثم تعود الأحداث لتبين كيف التقى الحبيبان مصادفة، وكيف عاشا مغامرة مرت بعراقيل كثيرة، وكيف غيّرت “نزوة” حياتهما، وعكّرت صفو علاقته بأسرته. وعند ارتكاب جريمة قتل، ستنقلب كل الموازين، فمن المتهمون؟ ومن المستفيد من هذه الجريمة؟ وهل هو المرتكب الحقيقي لها؟

وتطرح الحلقات وجهتَيْ نظر مختلفتين، لتكشف تفاصيل الدراما بأسلوب غير كلاسيكي، مستعرضةً وجهات نظر متباينة باستخدام مشاهد تجمع الشخصيات بين الماضي والحاضر.

وضم مسلسل النزوة، عددا كبيرا من الفنانين بجانب خالد النبوي، ومنهم عائشة بن أحمد، سالي شاهين، نور محمود، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أمير رمسيس، ومأخوذ عن فورمات أجنبي.

آخر أعمال الفنان خالد النبوي

يُذكر أن آخر أعمال خالد النبوي كان مسلسل راجعين يا هوى والذي عرض ضمن موسم رمضان 2022 الماضي، وكان من بطولة إسلام جمال، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، هنا شيحة، أنوشكا، خالد النبوي، وفاء عامر، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

مسلسل راجعين يا هوى

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

وقدم نور خالد النبوي أمام والده في هذا المسلسل دور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

الخليج 365

الخليج 365