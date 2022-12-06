سألوا دينا الشربيني “إيه الفرق بينك وبين شيرين رضا؟” .. فصدمت الجميع بإجابتها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - الفنانتان شيرين رضا ودينا الشربيني، يرتبطان بعلاقة صداقة بينهما، رغم ارتباط كلا منهما العاطفي السابق بالفنان عمرو دياب، لكن ذلك لم يمنعهن من إقامة صداقة وعلاقة طيبة ظهرت بينهما في مواقف عديدة، سواء في ظهورهما سويا أو الحديث عن بعضهما.

حيث حلّت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة مع الإعلامية جومانة بو عيد ببرنامج “يلا نحكي” عبر قناة LBC، والذي أدلت فيه بتصريحات مثيرة.

وكشفت دينا خلال اللقاء تفاصيل صداقتها مع الفنانة شيرين رضا، ومشاركتهما مؤخرًا في حكاية (ولو بعد حين)

وقالت دينا ”بنشبه بعض كتير في الحياة وصاحبتي من زمان وهي بتحب الحياة ومتفائلة ومفيش حاجة بنختلف فيها، ولكن ساعات شيرين بتعرف تاخد موقف في ساعتها أنا لا.”

شيرين رضا وديناالشربيني من أحدث أعمالهما حكاية “ولو بعد حين” – مسلسل حدث بالفعل 2022

وأضافت “أول ما عرفت إن أنا وشيرين رضا طالعين إخوات في المسلسل قلتلهم ياجماعة لازم تجيبوا أم أجنبية مثلا وأب مصري أسمر عشان يحصل الميكس ده”.

شيرين رضا وديناالشربيني من أحدث أعمالهما حكاية “ولو بعد حين” – مسلسل حدث بالفعل 2022

وأكملت “يمكن نشبه بعض في إنها إيجابية وبتحب الحياة جدًا، والاختلافات إننا لو في موقف واحد ممكن ترد أسرع مني”.

دينا الشربيني أخت شرين رضا

وتتعاون دينا الشربيني لأول مرة مع شيرين رضا في حكاية “ولو بعد حين”، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

تتكون الحكاية من 3 حلقات، بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وبسنت حاتم ومحمد أبو داود وعابد عناني ولبنى ونس وعدد آخر من الفنانين وإخراج هشام الرشيدى، والمسلسل إنتاج مصري إماراتي مشترك.

جدير بالذكر أن شيرين رضا هي الزوجة الأولى للهضبة عمرو دياب، وانفصلت عنه عام 1992، بعد أن أنجبت منه ابنته الوحيدة نور.

بنحب بعض

خلال إحدى اللقاءات الإعلامية السابقة للفنانة شيرين رضا، تحدثت خلالها عن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، خاصة وقت ارتباطها عاطفيًا بالفنان عمرو دياب، وقالت «شيرين»: «أنا وعمرو كنا متجوزين ومفيش ضغينة بين أي حد والتاني.. أنا ودينا الشربيني أصحاب جدًا من زمان، وأنا وعمرو كنا متجوزين ومعندناش ضغينة بين أي حد تاني.. بنحب بعض وصحاب وهنفضل نحب بعض لأن الحياة سهلة وأبسط من كده».

صورة جمعت بينهما

وعقب انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الفنان عمرو دياب، عاطفيًا، جاء ظهور «الشربيني» والفنانة شيرين رضا في إحدى المناسبات والفعاليات مؤخرًا.

شيرين رضا تقبل تحدي دينا

وقبل أشهر، خلال وقت فرض حظر التجوال الذي ارتبط بالإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، أقيم «تحدي الخير»، الذي أطلقته إحدى الجمعيات الخيرية وقتها لمساعدة الأسرة المحتاجة.

إعلان رمضاني جمعهما

ظهرت الفنانتان المصريتان دينا الشربيني وشيرين رضا، معاً لأول مرة، بصحبة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، في إعلان رمضاني لأحد المجمعات السكنية.

وتدور فكرة الإعلان الذي يجمع رضا والشربيني – بعد الجدل الذي حدث عقب الظهور الغامض لهما منذ يومي، حول أغنية مرحة للمقارنة بين حديقة “زيد” في منطقتي التجمع الخامس والشيخ زايد في مصر.

وضم الإعلان أيضاً نيللي كريم وكريم عبد العزيز ويسرا ودينا وسلمى أبو ضيف وتارا عماد وهدى المفتي وحازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وسيف زاهر.

وأثارت شيرين رضا، ومواطنتها دينا الشربيني، حالة من الجدل، بعد نشرهما مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستجرام”؛ للغموض الذي أحاط طريقة الحديث.

وقالت رضا في الفيديو وهي موجهة حديثها للشربيني “هتقولي إنتي ولا أقول أنا؟”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “لا يا شيرين لما أجي هفهمك مش قدام الناس”.

الخليج 365

الخليج 365