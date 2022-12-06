مصممة تركب التريند.. أسما شريف منير بإطلالة جريئة قليلة الملابس على إنستجرام – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - خطفت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير الأنظار وتصدرت المحركت بعد ظهورها بفستان لافت باللون البنفسجي وذلك في أحدث ظهور لها.

ونشرت “أسما” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام». صورتين جديدتين، ظهرت فيهما بإطلالة كلاسيكية تناسب السهرة ولكن صفها الكثير بالجريئة.

حيث إرتدت فستان سهرة طويلًا مجسمًا مكشوف الصدر بدون أكمام ولونه بنفسجي لامع، وتركت شعرها الويفي ينسدل على أحد كتفيها، واعتمدت مكياج ثقيل.

وتباينت تعليقات متابعو “أسما” على تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم سلبية على النحو التالي: (كفايه يافنانه)، (مصممة تركب التريند) وأخرى (عسل بزيادة تحياتي لكي سيدتي الجميله)، (يا قلبى على القمر الجميل ده) ، (زي القمر ما شاء الله عليكي).

أجرأ إطلالة في ختام القاهرة السينمائي

من جهة ثانية، كانت الإعلامية قد أثارت جدلا كبير علي السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان مثير في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، حيث أطلت على السجادة الحمراء لعرض “فيلم 19 ب” بفستان أسود خاطف للأنظار بسبب تصميمه المختلف.

وظهرت أسما شريف منير بفستان أسود نصفه العلوي من المخمل، بتصميم صدر مفتوح، وارتدت من أسفله Bralette دانتيل، وجاء تصميم الفستان بـHoodie على رأسها، وهو موضة رائجة في فساتين شتاء وخريف 2023.

تعليق أسما على إطلالتها المثيرة

من جانبها، ردت الفنانة أسما شريف منير على الانتقادات الموجهة لها، بسبب ملابسها التي حضرت بها أمس، عرض فيلم 19 ب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأكدت اليوم، خبيرة التجميل أسما شريف منير أنها لا تعرف سبب الهجوم عليها، مؤكدة أن ملابسها كانت بالفعل ملفتة للنظر ولكن لم تخرج عن المألوف والمتعارف عليه بين النجمات.

وحول مخالفتها لشروط الـ «دريس كود» الذي وضعه الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، قالت أسما شريف منير إنها لا تعرف ما هو الـ «دريس كود»، وفي نفس الوقت لم ترتدي شيئا خارجًا أو يستدعي كل هذا الجدل.

أسما شريف منير تقتحم عالم التمثيل

وكانت أسما شريف منير كشفت في تصريحات محلية نيتها اقتحام مجال التمثيل خلال الفترة القادمة بعد الشهر الكبيرة التي حققتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: بدأت في تلقي ورشة تمثيل مع مدرب التمثيل أحمد تمام والكوتش عمرو جمال ، وهذا سبب ابتعادي عن السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة ، لقد كنت مترددة تجاه هذه الخطوة لخوفي منها ، ولكنني قررت أن أخوضها بعد التدريب والتعلم بشكل جيد دون تسرع.

أسما شريف منير في بداية العام الدراسي

يُذكر أن نشرت أسما في بداية الدراسة صورة تجمعها بنجلتها لارا وطليقها عبر انستجرام، وعلقت: كل سنة أول يوم مدرسة بيكون احساس جديد و مختلف، اتعودنا أنا وسكري كل سنة لازم نكون مع لارا أول يوم ده لانه بيكون مهم اوي في حياة أي طفل.

وتابعت: الدعم النفسي و وجودنا جنب اولادنا في يوم زي ده حقيقي مهم جدًا و بيفرق معاهم جدًا، بحبك يا قلبي و يا رب اشوفك انجح الناس و ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك ابدًا و بخليكي لـ بابكي عشان حقيقي هو من اطيب و احن الناس اللي في الدنيا”.

أخر تصريحات أسما شريف منير

وكانت صرحت اسما شريف منير من خلال عرض فيلم الدعوة عامة ، حول رغبتها فى الزواج مرة أخرى، وقالت: ادعولى اتجوز تانى، وانا لا اتخلى عن قصة الحب ولا الزواج، عشان ده حلال ربنا وهو ده الصح وهو ده المفروض يتعمل.

أزمة أسما مع والدها شريف منير

وقد انتشرت أنباء عن وجود خلاف بين اسما شريف منير ووالدها الفنان شريف منير، وإلغاء متابعة كل منهما الآخر.

وقالت اسما شريف منير خلال لقائها ضيفة على برنامج تلفزيوني، أنها مستغربة من ردود الناس ” كلنا بنتخناق مع ابونا ومامتنا، و نزلى صورة عشان لقى الناس ظاطت وكبرت الموضوع لكن هو ابويا وسندى وظهرى وكبيرى وهيفضل طول عمرى كبيري.

وأسما هى ممثلة وإعلامية وهى ابنة الفنان شريف منير، تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، هى محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، فهى محبة للغناء والموسيقى، تزوجت اسما مرتين، مرة من رجل الأعمال محمود السكري، والمرة الثانية من الفنان محمود حجازي ولكنهم انفصلوا بعد فترة من الزواج.

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