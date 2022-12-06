” لميت عليه الناس” .. ميرنا جميل تكشف كواليس لقائها بمحمد صلاح في المطار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الممثلة ميرنا جميل عن كواليس لقائها باللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي والتقاطها لصورة معه بعد أن تعرفت عليه والتي نشرتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

قالت ميرنا جميل في لقائها مع برنامج “The insider بالعربي”: “أنا بموت فيه، فكرة إن بني آدم عربي مصري راح شرفنا ورفع راسنا كده وعمل حاجة محدش عملها، أنا بحب قصصص النجاح أوي وبتديني طاقة إيجابية” .

تابعت: “وبعدين لما اتعرفت عليه اكتشفت إنه بيحب الكوميدي وعارف كل المسلسلات وصاحب صحابي فحبيته أوي” .

وأضافت عن كواليس صورتها معه: “أنا شفته في المطار، هو كان لابس الوودي على دماغه مستخبي تماما فأصحابي عرفوه وسلموا عليه، فأنا قولت إيه ده محمد صلاح ولميت الناس عليه وخدت الصورة بسرعة ومشيت” .

واصلت ميرنا جميل: “في الطيارة سلمنا على بعض واتعرفنا على بعض وهو بني آدم جميل، رجليه على الأرض مجتلوش اللطشة، بني آدم وعنده إنسانيات وبيساعد الناس وبيفتخر ببدايته وبعيلته مش بني آد Fake” .