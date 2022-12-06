أول صورة واضحة لوالد أيتن ووفاء عامر تجتاح السوشيال ميديا!!.. هل يشبهانه؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة أيتن عامر شقيقة الفنانة وفاء عامر، عن صورة نادرة لوالدهما الراحل عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، في وقت سابق، حيث وجهت من خلالها رسالة إلى والدها في اليوم العالمي للأب

ونشرت “آيتن” صورة لها تجمعها مع والدها في فترة طفولتها أثناء وجودهما بأحد شواطئ مصر، وعلقت “آيتن” على الصورة قائلة: “الله يرحمك يا بابا و يغفر لك ♥️”.

وتفاعل جمهور الفنانة المصرية ومتابعيها مع تلك الصورة النادرة بشكل لافت، حيث حازت على إعجاب عدد كبير منهم، الذين أشادوا بوسامة والدها وأكدوا على وجود بعض الشبه بينهما.

ويعد ظهور والد الفنانتين أيتن ووفاء عامر أمام الجمهور، من المرات النادرة، حيث ظهر لأول مرة من خلال صورة قديمة بالأبيض والأسود من مرحلة الشباب؛ حينما كشفتها وفاء عامر عبر حسابها على «فيسبوك»، في وقت سابق وكتبت عليها قائلة: “أبويا فى 67 ماتتصوروش مبسوطة قد إيه من الصورة دى الله يرحمك يا أبويا”.

صورة نادرة لوالد آيتن ووفاء عامر في مرحلة الشباب – الصورة من حساب الأخيرة على فيسبوك

وفاء عامر تتغزل في شقيقتها أيتن احتفالا بعيد ميلادها

من جهة أخرى، هنأت الفنانة وفاء عامر شقيقتها الفنانة الشابة أيتن عامر بمناسبة عيد ميلاها الـ36 الذي أحتفلت به يوم 21 نوفمبر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة وفاء عامر صورة لشقيقتها أيتن وكتبت عليها :«تونة القمر عيد ميلاد سعيد حبيبتي الجميلة الطيبة ربنا يبارك فيكي».

أضافت :«كل سنة وأنتي منورة العيلة وجدعة والقلب الطيب والطفلة الجميلة والشابة القوية والام الحنونة كل سنة وأنتي نجمة كبيرة بمحبة الناس ورضا الرحمن«.

لترد عليها شقيقتها أيتن عامر في تعليقًا على نفس الصورة التى شاركتها أختها وكتبت :«بحبك يافوفي».

كيف احتفلت أيتن عامر بعيد ميلادها؟

كانت قد احتفلت يوم الإثنين الموافق 21/11 الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ 36، وشاركت أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت الفنانة أيتن بإطلالة جذابة وملفته مرتدية فستان مكشوف الأكتاف باللون البنفسجي وتركت شعرها منسدل بأنسيابية على كتفيه، ونالت الصورة إعجاب الجمهور وتغزل فيها البعض «قمر»، انتي جميلة «، كل سنة وانتي قمر».

أبرز المعلومات عن أيتن عامر

أيتن عامر هي الشقيقة الصغرى للفنانة وفاء عامر، وهي ممثلة تحمل الجنسية المصرية من مواليد محافظة الإسكندرية بـ مصر بتاريخ 21 – تشرين الثاني – 1986م. عملت في بداية حياتها كموديل لفترة قصيرة الأمر الذي ساعدها على كسر رهبة الوقوف أمام الأضواء والكاميرات. انضمت بعد ذلك إلى عالم التمثيل في العام 2004 بعد أن تلقت تشجيعاً من الفنان محمد صبحي.

قدمت الفنانة الشابة أيتن عامر الكثير من الأدوار الهامة خلال مسيرتها وجسدت شخصيات مختلفة عبر المسلسلات والأفلام التي شاركت فيها وعبرت من خلالها عن قدرات تمثيلية هائلة، حيث درست أيتن في معهد الفنون المسرحية وتخرجت من قسم التمثيل والإخراج وكانت بدايتها من خلال مسلسل “ملح الأرض” وهو مسلسل درامي من بطولة محمد صبحي وإخراج خيري بشارة.

تزوجت أيتن عامر من مدير التصوير محمد عز العرب الذي يكبرها بخمس سنوات. كان اللقاء الأول بينهما أثناء تصوير فيلم “زنقة ستات” في العام 2015 وتم زواجهما في منتصف العام نفسه. رزقت أيتن بابنتها الأولى والتي أطلقت عليها اسمها نفسه أيتن وفي منتصف العام 2018 رزقت بابنها الثاني والذي أسمته يوسف.

يُذكر أن الفنانة آيتن عامر قد خضعت لنظام غذائي قاسي تحت إشراف خبير التغذية المصري باهي هاني كي تظهر بهذه الصورة وتخسر الكثير من وزنها الزائد الذي إكتسبته بعد وضع مولودها الأخير، ولم تصرح عامر عن السبب الرئيسي في خسارتها الوزن. كما لم تشير إليه في تعليقاتها علي الصور.

وتساءل الجمهور حول سر فقدان أيتن لوزنها بشكل لافت للنظر، وخصوصا أنها تعرضت للتـنمر قبل بضعة أشهر بسبب وزنها الزائد عن الحد وخصوصا في حلقتها مع الإعلامية “منى الشاذلي“، وشاركت آيتن عامر جمهورها لحظات حياتها ومعاناتها بعد ولادة ابنها الثاني يوسف، مع وزنها الزائد ودخولها في تحدي مع الجمهور في خسـارة ما يقارب 20 كيلو في شهور قليلة.

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