“لما شبع تمثيل كنت انت لسه بتحبي على فرصة” .. نجل حسن يوسف يهاجم حسين فهمي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - شن عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف هجوما لاذعا على الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بسبب عدم دعوة الأخير لوالده لحضور المهرجان .
حيث صرح حسين فهمي بأن سبب عدم دعوته لحسن يوسف يرجع إلى تحريمه للفن في فترة من الفترات، فقال: “حسن يوسف اعتبر إن الفن حرام ولا زال شايفه حرام” .
وعلق عمر حسن يوسف على ذلك، فنشر صورة لوالده في مرحلة الشباب من كواليس تصوير أحد الأعمال وأرفقها بتعليق جاء فيه: “ده لما شبع تمثيل كنت انت لسه بتحبي علي أي فرصة يا حسين يا فهمي ” .
كما نشر نجل حسن يوسف صورة لتكريم والده بوسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى من جانب الدولة وكتب في تعليقه عليها: “طب ازاي الدولة تكرم فنان وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن” .
وتابع: “لا انت محتاج لما تتعين في منصب زي ده تراجع كده وتعرف التاريخ كويس، عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك .. بس واضح إن جاي كومبارس وطلعت حافظ كلمتين خايبين زيك” .
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