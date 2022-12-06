شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بيتى توتي:عرض فيلم"ع مفرق الطريق"دليل أن السعودية تفتح الباب للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بيتي توتي عن كواليس مشاركة فيلم "ع مفرق الطريق" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، قائلة: "أنا بفتخر كثيرا بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال هذه الدورة بالإضافة إلى مشاركتي في الدورة السابقة من المهرجان، وبشكر المهرجان على دعمه للسينما اللبنانية واستضافته لنا، والمهرجان بيكبر كل سنة عن اللي قبلها لأنه شغال بشكل محترف ومعايير دولية، وأصبح صلة وصل بين كل أنواع السينما والثقافات المختلفة".

وتابعت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 على هامش حضورها المهرجان: "كنا خايفين من الجمهور إنه ما يتقبل الفيلم، لأن الأعمال الكوميدية بناخد رد فعلها من الجمهور، لما سمعنا الضحكة في صالة العرض، وإن الجمهور فرح وانبسط وإنه فيه حالة إيجابية وروح حلوة، وبيخلي الإنسان يرجع يتصالح مع حاله ومع الطبيعة، دا فرحنا جدا، لأن الفيلم استقبل من قبل الجمهور السعودي بطريقة جميلة جدا"، مشيرة أن عرض الفيلم في السعودية دليل على استقبال الجمهور لبنان بشكل كتير حلو، ودليل أن السعودية تفتح الباب للجميع".

كما أكدت "توتي" أنها انجذبت للدور لأن الكاتبة جوزفين حبشي كتبت الدور خصيصا لها، موضحة: كنت من أوائل الناس اللي قرأت السيناريو وشافت تطورات الشخصية، وبعدين إني ألعب هذه الشخصية الدينية وتفضل تحترم الخط الأساسي دون أي إساءة وتلعب كوميديا كل هاد تحدي كبير".

الفيلم من كتابة جوزفين حبشي وإخراج لارا سابا، ويتناول الفيلم قصة رومانسية كوميدية خفيفة تدور في لبنان وقد اختيرت منطقة وادي قنوبين الجبلية لتصويرها.

يشارك في التمثيل مجموعة من الفنانين اللبنانيين في مقدمهم شادي حداد، وربى زعرور، وجوليا قصار، وبيتي توتل، وميرنا مكرزل، وسينتيا كرم، ورفعت طربيه، وشربل زيادة، وغيرهم.