شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يطرح أغنيته الجديدة "السيرة الذاتية" الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب مجد القاسم الانتهاء من تسجيل أغنية "السيرة الذاتية" وطرحها للجمهور عبر قناته الرسمية على يوتيوب مساء بعد غد الخميس، وروج القاسم للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، وكتب "انتظروا أغنيتي الجديدة السيرة الذاتية يوم الخميس" ، وقام بتغيير غلاف صفحته ونشر بوستر الأغنية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الأغنية على المواقع الموسيقية والمنصات الرقمية، متمنيا أن تحظى الأغنية بإعجاب الجمهور.

وكان مجد القاسم قد أعلن - في تصريحات صحفية مؤخرا - الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة شارك في تلحين بعضها وتعاون مع ملحنين آخرين وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية، مؤكدا أن الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وأصدر مجد القاسم عبر موقع "يوتيوب" خلال سبتمبر الماضي أغنيتي "كلام على العام" كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، و"اللي يزعل يزعل"، كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب.