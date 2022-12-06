شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحتفل بعيد ميلادها بصور جديدة تحمل إطلالة أنيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكبيرة شريهان، وأيقونة الاستعراض بعيد ميلادها، اليوم، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام بمناسبة عيد الميلاد وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة، وتغزل متابعيها فيها مؤكدين بأنها مازالت محتفظة بجمالها وأناقتها و رقتها.









وشريهان من مواليد حيث 6 ديسمبر عام 1964، حققت نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة لدى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة بسبب تلك النجاحات العديدة لها.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".