شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقامة عرض أزياء ديور بمصر.. نعومى كامبل: شكرا على الليلة الساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت عارضة الأزياء العالمية نعومى كامبل عن احساسها اتجاه زيارتها الى مصر لحضور عرض أزياء ديور لملابس الرجال والذى أقيم تحت سفح الأهرامات بمنطقة الجيزة، حيث نشرت نعومى صور من الحدث عبر حسابها على انستجرام، واعتبرت الزيارة ساحرة وعلقت على الصور بـ "شكرا ديور على الليلة الساحرة فى مصر .. ستكتب بالكتب ".



نعومي على انستجرام

وتلألأ النجوم العالميين فى عرض ديور للملابس الرجالى فى الجيزة تحت سفح الهرم بمصر، مساء السبت الماضى، وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، قادت نعومى كامبل الوافدين وبدت أنيقة بلا مجهود فى بدلة رمادية، بينما حضرت أيضًا ليلى موس، وسوكى، ووترهاوس، وحبيبها روبرت باتينسون، ولويس هاميلتون.



نعومي كامبل من العرض

عارضة الأزياء، البالغة من العمر 52 عامًا، ظهرت متميزة بجاكيت طويل مغلق من عند الخصر وبنطلون واسع الساق، وأكملت المظهر بكعب من جلد الغزال الرمادى الفاتح وتركت شعرها الداكن الطويل منسدل بينما اختارت المكياج اللامع.



نعومي كامبل

وعلى جانب آخر، بدت الممثلة والموديل سوكى، 30 عامًا، جميلة فى فستان رمادى بأكمام مكشكشة، وانضم إليها حبيبها روبرت، 36 عامًا، الذى كان يرتدى بدلة بيضاء أنيقة وسترة رمادية اللون، وبدأ الزوجان فى قصة الحب لأول مرة فى عام 2018 وحافظا على علاقتهما الرومانسية دون أى خلاف منذ ذلك الحين.



الأهرامات

كما شاركت فى حدث ديور، ليلى، 20 عامًا، التى بدت رائعة ببدلة كريمية وياقة دائرية ت مع حذاء بكعب عالٍ وحقيبة بيضاء، فيما أظهر لويس هاميلتون، 37 عامًا، إحساسه بالأناقة فى سترة رمادية سوداء.

وفى أمسية خريفية، وفى لحظة غروب الشمس خلف الهرم الأكبر، مساء السبت، أطلقت علامة الأزياء الفرنسية العريقة "ديور" مجموعتها الرجالية لخريف 2023 والتى تتوج بها عروض هذا العام التى بدأت فى الشتاء على جسر ألكسندر الثالث بفرنسا، وسافرت عبر جرانفيل وتشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف وأخيرًا وصلت مصر بمجموعة الخريف ضمن عروض ديور حول العالم احتفالاً بمرور 75 عامًا على انطلاق العلامة الراقية.



سفح الأهرامات

بدورها، قال المدير الإبداعى لخط الأزياء الرجالية فى ديور كيم جونز عن سبب اختياره لمصر لإطلاق مجموعته لخريف 2023، "اهتمامى بمصر القديمة هو النجوم والسماء.. إنه هذا الانبهار بالعالم القديم وما يماثله مع ما ننظر إليه اليوم؛ ما ورثناه منهم وما زلنا نتعلمه من الماضى"، وذلك حسب الموقع الرسمى لديور.

وتضمنت المجموعة 75 قطعة، فى إشارة إلى تاريخ العلامة، تنوعت ألوانها بدرجات الرمادى ثم الأصفر فى تعبير عن ألوان الصحراء من النهار إلى حلول الليل، مع قطع بالبرتقالى فى إشارة إلى غروب الشمس النارى فى المنتصف، كما تضمنت نقشات تحاكى النجوم فى المجرات البعيدة.

وذكرت العلامة الفرنسية العريقة على موقعها الرسمى إن العمل على المجموعة لم ينس أرشيف ديور العريق، وإنما تستوعب المجموعة دروس الماضى وتطبقها على الحاضر والمستقبل وهو ما عكسه الإخراج الفنى للعرض، حيث انطلق العارضون من سفح الأهرامات إلى منصة العرض عبر طريق مضيء يحاكى تماما شكل نطاق الجبار النجمي.

فيما وصفت مجلة GQ الرجالية للموضة المجموعة بأنها "شاسعة وأنيقة وسينمائية" وأشارت إلى أن الملابس عبارة عن بحر من الألوان المحايدة فى تصميمات غير محايدة، وأنها تعد واحدة من أكبر مجموعات ديور للخريف، وجاءت شاملة للغاية ولمست كل الحواس خاصة مع عرضها أمام واحدة من عجائب الدنيا القليلة الباقية.