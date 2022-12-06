شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية كريستى آلى عن عمر 71 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الأمريكية كريستى آلى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر ناهز 71 عاما، فى فلوريدا.