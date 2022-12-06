شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية كريستى آلى عن عمر 71 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الأمريكية كريستى آلى، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر ناهز 71 عاما، فى فلوريدا.
وقالت أسرة الراحلة -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا إخباركم بأن والدتنا المذهلة والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان تم اكتشافه مؤخرا فقط".
يذكر أن "كريستي آلي" ولدت في 12 يناير 1951 في "كانساس" بالولايات المتحدة، وهي ممثلة أمريكية بدأت مسيرتها الفنية عام 1979، كما فازت بجائزة "إيمي" وجائزة "جولدن جلوب"، وارتبطت فنيا وعاطفيا بنجم هوليوود چون ترافولتا، في بداياتهما بهوليوود، قبل زواجه من كيلي بريستون.