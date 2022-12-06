شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور بايدن ..جوليا روبرتس ترتدى فستان يحمل صور جورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النجمة العالمية جوليا روبرتس دعمها لصديقها النجم العالمى جورج كلونى فى حفل تكريم أقامه مركز كينيدى المرموق بارتداء ثوب خاص مزين بصوره، وحسب ما نشر موقع bbc تضمن الثوب الأسود الطويل صورًا للنجم طوال حياته المهنية، بدءًا من دور دوج روس فى مسلسل ER.



جوليا روبرتس

وكان كلونى من بين العديد من الذين جرى تكريمهم على إنجازهم مدى الحياة فى حفل توزيع جوائز مركز كينيدى لهذا العام، وكان من المكرمين أيضا فريق الروك U2 والمغنية جلاديس نايت.



من حفل التكريم

وحضر الحدث عدد من المشاهير والشخصيات السياسية، بما فى ذلك مات ديمون، وباتى لابيل، وشون بن، ونائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، وشيريل كرو، وجارث بروكس، وساشا بارون كوهين، وبيج بيرد من برنامج الأطفال "شارع سمسم".



جورج كلونى

كما حضر الحفل بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، لأول مرة منذ تعرضه لهجوم فى منزله فى أواخر أكتوبر، وتلقى بيلوسى، الذى كان يرتدى قبعة سوداء لتغطية إصابات الرأس التى أصيب بها إثر تعرضه لهجوم بمطرقة فى منزله، ترحيبا حارا، وصافحه الرئيس جو بايدن.

وقال بايدن خلال الحفل "شكرا لكم على إظهار قوة الفنون"، واستشهد بايدن بأغنية فريق "يو 2" One ، وتابع قائلاً: "فى اللحظة التى يوجد فيها الكثير من الكراهية، والكثير من الغضب، والكثير من الانقسام هنا فى أمريكا، وبصراحة، فى جميع أنحاء العالم، علينا أن نتذكر اليوم، كما تقول أغنية يو 2 ، "نحن واحد، لكننا لسنا متماثلين. علينا أن نتحمل بعضنا البعض".