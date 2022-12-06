شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة المثيرة للجدل دائما .. بتغير شكلها فى كل صورة تنشرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دنيا بطمة .. أثارت المطربة دنيا بطمة حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدرت التريندات على أثرها، وذلك بسبب اختلاف ملامحها دائما عما اشتهرت به في بدايتها.

دنيا بطمة .. بعد كل صور تنشرها على حسابها على إنستجرام، تثير الجدل بسبب اختلاف ملامحها و دفعت كثيرين لسؤالها عن سبب هذا التغيير في حين حملت تعليقات آخرين شعار "أصبحت شخص آخر" في إشارة إلى تغيرها بشكل كبير.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تشغل المطربة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث سبق وفاجأتهم للمرة الأولى بصور مماثلة إلا أنها وخلال الصور الأخيرة بدا عليها زيادة وزنها بشكل أكبر عما كانت متعارفة بين جمهورها، ثم نشرت صور أخرى بشكل مختلف آخر.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد رزقت بمولودتها الثانية وأطلقت عليها أسم "ليلي روز" علي اسم والدتها، حيث نشرت صورة لها مع مولودتها داخل المستشفي، وكتبت :"رزقنا اليوم بفرحة كبيرة وأميرة ما احلاها الله يحميها اسمها ليلي روز..على اسم أمي الغالية الحمد لله علي سلامتك حبيبة مامي كل العيلة فرحانة فيك".















