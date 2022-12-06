شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الفنان عبد الحسين عبد الرضا بعد احتفال جوجل بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الحسين عبد الرضا .. تقديرا لعطائه الفني الكبير احتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، والذي ولد في نفس هذا اليوم عام 1939 ورحل عن عالمنا في ال11 من أغسطس عام 2017.

عبد الحسين عبد الرضا .. من أعلام المسرح العربى

ونرصد في السطور التالية أبرز 7 معلومات عن النجم الراحل عبد الحسين عبد الرضا الذي أثر رحيله في الكثير من قلوب محبيه ومتابعيه من مختلف انحاء الوطن العربي.

- يعد علماً من أعلام المسرح العربي في التاريخ الحديث، لذا بعد رحيله أطلق مدير عام الهيئة العامة للشباب بالكويت عبد الرحمن بداح المطيري، اسم الفنـــان القديـــر على ( الجائزة الكبرى) لأفضل عرض مسرحي متكامل ، للمشاركين من الدول العربية ضمن فعاليات مهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي.

-سبق أن عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطباعة، ودرج في الوظائف الحكومية حتى شغل منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام.

عبد الحسين عبد الرضا وآخر ظهور

- آخر ظهور له فى شهر رمضان 2017 من خلال مسلسل "سيلفى3"، مع ناصر القصبى، والذى ظهر فى إحدى حلقاته كضيف شرف وجسد فيها شخصية رجل يدعى "قلب أبوى".

-بدأ العمل فى المجال الفنى في أوائل الستينيات من القرن الماضي، بمسرحية صقر قريش، ومن مسرحياته "باى باى لندن"، "بنى صامت"، "على هامان يا فرعون".

عبد الحسين عبد الرضا .. الانتاج الدرامى والمسرحى

-قدم انتاجا متنوعا فى السينما والمسرح والتليفزيون، منها "درب الزلق"، "الأقدار"، "قاصد خير"، "زمان الاسكافى"، "سوق المقاصيص".

-كان يعشق الزعيم عادل إمام، والتقى به فى أكثر من محفل فنى، وقال عنه :"أقرب شخص لى عادل إمام، لأنه مدرسة"، وبعد رحيل الفنان الكويتي حرص عادل إمام على نعيه، واصفا إياه بالفنان المهم والمؤثر.

-من مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج العربي، ودرس في مصر خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي فنون الطباعة.