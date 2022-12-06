شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأمريكية كيرستي آلي وجون ترافولتا ينعاها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت أمس الممثلة الأمريكية كيرستي آلي عن عمر ناهز الـ 71 عاما، بعد صراعها مع مرض السرطان، وذلك حسب البيان الصادر عن أسرتها.

حيث أشار البيان أنها توفيت بعد تلقيها علاجا من السرطان في مركز موفيت للسرطان في فلوريدا، مضيفا: "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان، لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة.

وتابع البيان: "كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة.. ومثلما كانت مبدعة ورائعة على الشاشة، فقد كانت أما وجدة أكثر روعة".

وحرص النجم جون ترافولتا على نعيها بكلمات مؤثرة، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة لها معلقا عليها: "علاقتي بكيرستي كانت واحدة من أكثر العلاقات المميزة في حياتي، أحبك كيرستي، وأعلم أننا سنلتقي مجددا".



جون ترافولتا

يذكر أن كيرستي آلي حصلت على جائزتي إيمي وغولدن غلوب عام 1991 عن أدائها المميز في مسلسل "تشيرز"، الذي قامت ببطولته بين عامي 1987 و1993، بينما فازت بثاني جائزة إيمي عام 1994 عن الفيلم التلفزيوني "ديفيدز ماذر".