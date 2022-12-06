شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الدكتور مصطفى سليم هو مؤلف مصرى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية – قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1991، حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الدراما والنقد المسرحى عام 1994، حصل على درجة الماجستير فى فلسفة المسرح عام 2002.

قدم للمسرح المصرى 55 عملا مسرحيا ما بين تأليف ودراماتورج وأشعار من أبرزها المسرحيات الموسيقية التالية: تأليف (بانوراما فرعونية) (لحظات ) إخراج / خالد جلال 1999، دراماتورج وأشعار (البخيل) إخراج/ خالد جلال 2000 – أشعار(الإسكافي ملكا) إخراج خالد جلال 2008، أشعار (السلطان الحائر) إخراج د. عاصم نجاتي 2010 ، أشعار (بلقيس) إخراج الراحل د. أحمد عبد الحليم 2012 ، أشعار (روميو وجوليت) 2013 إخراج خالد جلال ، دراماتورج وأشعار(هاملت المليون) إخراج خالد جلال 2015، دراماتورج وأشعار (حلم ليلة صيف) إخراج مازن الغرباوي 2015 – أشعار ( يا دنيا يا حرامي) إخراج هشام عطوة 2010 – أشعار (حمام روماني) إخراج هشام جمعة ، تأليف أوبريت (صيف ولادنا) إخراج شادى سرور.

وكان قد كرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته السابعة الدكتور مصطفى سليم، الذى أصر على حضور فعاليات المهرجان برغم الوعكة الصحية المفاجئة التى تعرض لها خلال الأشهر الماضية.