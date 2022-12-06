شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد شريهان.. تأثرت بفؤاد المهندس ونصائحه واعتبرته الأب الروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة شريهان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 6 ديسمبر وما زالت أيقونة للجمال والشباب وبأدوارها التي قدمتها طيلة مشوارها الفني، وفى لقاء قديم للنجمة شريهان، مع الإعلامى مفيد فوزى، تحدثت عن طقوس فؤاد المهندس على المسرح ونصيحته لها.

وقالت شريهان: "أنا هقول الأستاذ فؤاد المهندس بدل فؤاد المهندس، وأنا أعنى كلمة أستاذ لأن هو فعلًا أستاذ الفن الراقى فى مصر، فؤاد المهندس مدرسة الفنون فى مصر، أنا بقول إن هو أسطورة لن تتكرر"، وعندما وجه مفيد فوزى، سؤالًا لها، وقال فؤاد المهندس، قاطعته شريهان، بقولها: (أستاذ فؤاد المهندس).

وعن سؤالها: "انتى اشتغلتى معاه "سك على بناتك" كان فى تقاليد مسرحية فاكراها كويس؟"، قالت شريهان – خلال الحوار الذى أجرته وهى في عمر 21 عامًا "طبعًا، أنا هقول أبويا فؤاد.. بابا فؤاد كان له تقاليد مسرحية غريبة جدًا، مثلًا قبل فتح الستارة بساعة أو ساعة ونص، لا يمكن حد يقدر يكلمه نص كلمة، ولو حد كلمه لا يمكن يرد عليه، كان لازم يفضل ماشى أدام الستارة وهى مقفولة رايح جاى يقرأ قرآن ساعة أو ساعة ونص.. ولا يتوقف ولا يمكن يرد على بنى آدم لغاية ما تفتح الستارة".

وقالت: "بابا فؤاد بردو كان لازم هو اللى يعمل ماكياج بنفسه، كان فى ماكيير لينا، لكن لفؤاد المهندس لا يمكن، كان بيستمتع وهو بيحط أخر رتوش لنفسه، ولو إنه مبيحبش أبدًا المكياج بالنسبة حتى لينا كان بيعدل"، ولفتت "أستاذ فؤاد المهندس بالنسبة ليا، أنا هقسمها لمراحل فنية، أولًا، هو أول بنى آدم خلانى أخطو أول خطوة صحيحة فى المسرح، وأول تجربة مسرحية ليا كانت "سك على بناتك"، وكنت بحس إن هو أب روحى لينا كلنا".

وفيما يتعلق بتلقيها أي نصيحة من الأستاذ فؤاد المهندس، قالت: "فى يوم من الأيام كنت متضايقة أوى، وقالى: "شيرى أنا عايز أقولك حاجة خليها فى ودنك.. الفنان لازم يدى وميفكرش إن هو ياخد.. بمعنى إنك لو أديتى لفنك بصدق هيديكى أوى وهيحميكى أوى وهيشيلك أوى.. وحاسبى من الغرور".