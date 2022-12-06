شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إسماعيل مخرجًا لمسلسل أحمد أمين "صفارة" من 15 حلقة فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد أمين لمسلسله الجديد "صفارة" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج أروما استديوز وميديا هاب، حيث يخرج العمل المخرج علاء إسماعيل، ويجرى مسئولو العمل حاليًا إجراء التعاقدات مع النجوم المشاركين في العمل، ومعاينة أماكن التصوير، استعدادًا لبدء التصوير في منتصف شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن المخرج علاء إسماعيل مخرج وممثل مصري، وكان مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.



علاء اسماعيل

وشارك أحمد أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جزيرة غمام، والذى حقق نجاحاص كبيراً وقت عرضه، ونال عن دوره بعض الجوائز، وشارك في بطولة العمل كلا من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، ومى عز الدين، وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل مشاهدات عالية وقت عرضه، كما حققت شخصية عرفات الذي قدمها أمين نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.