شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة دولية بأيام قرطاج المسرحية عن أعمال موليير بالمسرح العربي والأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل سنة 2022 حدثًا مهمًا في تاريخ المسرح بصفة عامة نظرًا إلى اقترانها باكتمال أربعة قرون على ميلاد الشاعر والكاتب المسرحي الخالد موليير، واحتفاء بهذه المناسبة تنظم أيام قرطاج المسرحية بالشراكة مع الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين بإشراف الدكتور حمدي الحمايدي ندوة دولية تحت عنوان "موليير في مرآة المسرح العربي والأفريقي".

تبرز هذه الندوة "دخول العرب عالم الفن الرابع عن طريق ترجمة وعرض أعمال هذا الفنان الفذ والتي كانت أيضا منصة اعتلاها المسرح الإغريقي الفرنكوفوني من أجل أهداف تعليمية ولطرح إشكاليات خصوصية الأعمال الإبداعية الدرامية في القارة السمراء".

وتبحث الندوة في عدة جوانب منها أساسا الترجمة والاقتباس والتطويع حسب مقتضيات الواقع المحلي والجواب العملية للعرض المسرحي وحتمية التجاوز للمنوال المعتمد، وتتواصل الندوة الدولية "موليير في مرآة المسرح العربي والإفريقي" على امتداد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحًا.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضًا مسرحيًا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من: لطيفة مقدم، عبد الحميد المنصوري، سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير، معز مرابط، سليم دبيره.